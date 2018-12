ESCLUSIVA TMW - Bucher (Liechtenstein Vaterland): "Italia avversario difficile"

Fonte: Andrea Losapio

Per analizzare il girone dell’Italia per le qualificazioni di Euro 2020, abbiamo contattato il collega del Liechtenstein Vaterland Ruben Bucher: “L’Italia è un avversario difficile per ma penso che gli azzurri siano una buona squadra per noi. Molti italiani sono presenti in Svizzera e anche il Lichtestein. Ci saranno molti tifosi”.

Credi sia diversa l’Italia di adesso rispetto a quella di Ventura?

“Nelle qualificazioni ai Mondiali sono arrivate due sconfitte ma l’Italia è un po’ diversa con Buffon che non è più in squadra ma resta una Nazionale forte".

Ha visto le ultime partite in Nations League?

“Le ho viste. Magari non gioca sempre bene ma penso che nelle qualificazioni all’Europeo l’Italia voglia vincere il gruppo”.

Credi che il Liechtenstein possa fare punti con l’Armenia?

“Sì, in Armenia abbiamo perso 2-1 ma poi in casa abbiamo conquistato un punto con un gol che però è arrivato tardi”.

Yanik Frick?

“Ha giocato a Livorno ma non è mai sceso in campo. Ora è tornato in Liechtenstein. Il padre, Mario, però era più forte”.