ESCLUSIVA TMW - Buczko: "Seconde squadre? Da noi vengono abolite"

© foto di NewsPix/Image Sport

"Qui in Germania le squadre prendono i calciatori direttamente dall'Under 19". Le parole di Stefan Buczko, corrispondente da Dortmund per ESPN, sembrano quasi provenire da un altro mondo. "Alcuni club hanno deciso di abolire le proprie seconde squadre, le under 23, perché non c'è la difficoltà di lanciare i giovani. In generale dico che le seconde squadre funzionano bene, soprattutto quando c'è qualcuno da rilanciare dopo un lungo infortunio, è una buona opportunità dare del minutaggio per ritornare in forma. Da noi però gli under 23 sono già vecchi".

In Italia ci sarebbero liste chiuse. Come sono regolate le promozioni

"Le seconde squadre non possono venire promosse in seconda divisione, ma rimanere al massimo in terza o in Regionalliga. Teoricamente si possono incrociare nella DFB Pokal, la coppa di Germania. Una volta l'Hertha Berlino è arrivato in finale".

Crede che per l'Italia possa essere un'innovazione? Abbiamo difficoltà a creare talenti.

"Non so se c'è poi tutta questa differenza se uno gioca con l'under 21 oppure no. Alcuni giocatori esplodono in ritardo ma credo che bisognerebbe investire di più su allenatori delle squadre giovanili oppure sui centri sportivi".

Sarà comunque un cambiamento epocale?

"Sì, credo che ci sarà una differenza perché ci saranno molti posti liberi da riempire. Se l'Italia mette come priorità quella di far giocare i giovani nelle squadre under 21 poi potrà essere competitiva ai massimi livelli. Può esserci solo un impatto positivo".