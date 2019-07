ESCLUSIVA TMW - Burgnich: "Inter, Moratti tirava fuori i quattrini..."

Tarcisio Burgnich, autentica colonna dell'Inter degli anni Sessanta è scettico sui nerazzurri. "Sono in difficoltà nel dare un giudizio", dice a TMW. "Purtroppo quando un presidente arriva dalla Cina non credo che al di là di tutti i buoni propositi venga qui per buttare i soldi. Qualcosa ha speso, è vero, ma parliamo di buoni giocatori, non di Maradona. Manca quella qualità che può cambiare l'Inter. Poi è chiaro che sta all'allenatore far gruppo e far dare il massimo ai giocatori".

Conte fa bene ad alzare la voce?

"Purtroppo oggi per prendere i giocatori forti li devi pagare una barca di soldi. E poi c'è il caso Icardi al quale bisognerebbe far capire che non è una primadonna ma uno come gli altri. La sua partenza dipende anche da lui: e' stato influenzato da chi gli sta intorno, persone che non capiscono di calcio".

Insomma che stagione prevede per l'Inter?

"Dipende da cosa vogliono fare i cinesi. Purtroppo non c'è più Moratti che tirava fuori i quattrini per fare le grandi squadre"