ESCLUSIVA TMW - Burgnich: "Inter se ha le palle batte il Milan. Può farcela"

Tarcisio Burgnich, bandiera delI'Inter, non usa troppi giri di parole per descrivere la situazione dei nerazzurri all'indomani della clamorosa eliminazione dall'Europa leage. "Ora spero in una reazione", dice a Tuttomercatoweb.com. "E credo che ci sarà. Dopo un ko del genere di solito c'è la voglia di...rimettersi in pari con i tifosi"

Sulla stagione dell'Inter che si sente di dire?

"C'è un po' di confusione... Il caso Icardi ha creato un gran casotto. Quando il giocatore pensa a se stesso e non al gruppo è un bel problema. Mi meraviglio del giocatore che peraltro sembra anche un bravo ragazzo. Tutto comunque dipende dalla società, che dovrebbe fare in modo che certe cose non succedessero".

Spalletti invece come va giudicato?

"Non ha grandi colpe, è la società che è in difficoltà. A Torino queste cose non succedono. E' arrivato Marotta? Un po' mi meraviglio, lo conosco dai tempi in cui allenavo il Como. Ma ripeto, il casotto c'è nel gruppo, quando il giocatore pensa a se stesso poi il gruppo ne risente".

Domenica il derby: sensazioni?

"Se hanno le palle possono vincerlo. L'Inter avrà certamente l'obiettivo di battere il Milan"