ESCLUSIVA TMW - Burgnich: "Mondiali, favorito il Brasile. La Russia la sorpresa"

Tarcisio Burgnich, grande protagonista del nostro calcio anche con la nazionale, racconta a Tuttomercatoweb.com le sue sensazioni sul Mondiale che inizia oggi. Lui che è anche arrivato a sfiorare la conquista della coppa (la finale persa a Messico '70 contro il Brasile). "Come favorita indico proprio il Brasile perché ha sempre qualcosa in più rispetto agli altri. Certo, poi il Mondiale va giocato. Per quanto riguarda le altre occhio a Argentina e Francia"

La sorpresa quale sarà?

"Secondo me la Russia perché giocando in casa avrà entusiasmo, voglia e carica. Si giocherà al meglio le sue carte con la spinta del pubblico"

Chi sarà il giocatore del mondiale?

"Dico Messi, ma a patto che sia sostenuto dalla squadra".