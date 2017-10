ESCLUSIVA TMW - Burgnich: "Napoli più squadra dell'Inter. Ma finirà con un pari"

Tarcisio Burgnich è un grande ex dell'inter ma nel corso della carriera ha militato anche nel Napoli. Erano gli anni Settanta, quando dai nerazzurri passò ai partenopei. A lui ci siamo rivolti per parlare della grande sfida di domani sera al San Paolo tra la formazione di Sarri e quella di Spalletti. "Il Napoli a mio parere ha giocato un'ottima partita col City. Ha perso - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma dopo il quarto d'ora iniziale ha tenuto bene il campo, si vede che è squadra. Tutti partecipano e si aiutano. Non ci sono grandi nomi alla Ibra, ma sanno collaborare. L'Inter ha ottimi calciatori però c'è sempre il timore che a volte non siano squadra. All'Inter manca ancora questa capacità di darsi una mano per tutta la partita, qualcuno ancora va per conto suo".

Che partita si aspetta comunque?

"Credo che sarà una sfida molto equilibrata. finirà con un pari che può essere molto positivo per l'inter. E lo scudetto se lo giocheranno Napoli, Inter e Juve".

Nell'Inter comunque c'è Icardi in grande spolvero...

"Sì ma con i difensori di adesso potrebbe anche raddoppiare il numero di reti... E' forte, ma in area è sempre solo. E' un po' come Pascutti che sapeva farsi trovare al punto giusto al momento giusto. Però ripeto: le difese di adesso sono ridicole, lasciano liberi i giocatori, senza marcarli. Noi marcavamo a uomo e se l'attaccante faceva gol poi il tecnico veniva a chiederti: dov'eri in quella circostanza?".