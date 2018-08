ESCLUSIVA TMW - Buriani: "Higuain fa sempre gol al Napoli. Bakayoko intriga"

La prima del Milan in campionato contro un Napoli carico di fiducia dopo il successo contro la Lazio. Ruben Buriani, doppio ex, cerca di inquadrare il match sotto vari punti di vista: "Da tifosi milanista ho sempre sensazioni positive - dice a Tuttomercatoweb.com - è vero che ho giocato anche nel Napoli ma per una stagione e al Milan invece sono stato cinque anni. Napoli la ricordo con piacere anche se ho potuto giocare poco (fu frenato da un grave infortunio, ndr). Il Napoli di Ancelotti è reduce da una vittoria non semplice contro la Lazio, il Milan ancora è da scoprire".

Quanto vale questo Milan?

"Da quando c'è la nuova proprietà gli acquisti sono stati fatti. C'è da capire se porteranno i frutti sperati. Spero che le cose vadano meglio dell'anno passato. Magari non sarà un Milan da vertice ma che può giocarsi l'ingresso in Champions o al limite in Europa League".

E' un Milan comunque equilibrato?

Sembra di sì e ora vorrei vedere Bakayoko. L'anno scorso non c'erano giocatori con queste caratteristiche per il Milan, necessari quando la battaglia infuria".

E poi c'è Higuain...

"Ha sempre fatto gol al Napoli... Mi dispiacerebbe per Ancelotti ma da tifoso sarei felice per il Milan. E' uno stoccatore, serviva un giocatore così ai rossoneri. Vive per il gol".