E' deluso Ruben Buriani quando commenta lo 0-0 del Milan contro la Samp. Si aspettava un altro piglio ma soprattutto un altro risultato. "L'impressione che ho ricavato dalla partita non è stata buona, è stato un brutto Milan", dice a TMW l'ex rossonero. "Ho visto una squadra lenta e prevedibile. Forse la mazzata del 5-0 subita contro l'Atalanta non è stata ancora assorbita ma servono d'ora in poi ben altre cose per poter raggiungere il traguardo che la proprietà si è prefissata".

Ibra come le è sembrato?

"Si è messo lì in area e la sua potenza fisica ha dato una scossa. Naturalmente non è ancora in condizione ottimale però dentro l'area un po' di timore lo incute agli avversari".

Ora però su cosa deve lavorare Pioli?

"Sulla serenità da regalare al gruppo. Ora serve dare fiducia ma al tempo stesso i giocatori devono essere capaci di spazzare via i risultati negativi mettendo in campo il meglio di loro stessi. Le parole stanno a zero, il Milan è brutto".

Difficile arrivare in Europa con questo passo....

"Sì, anche perchè poi non arrivano i gol. La classifica non migliora. Ma quando si cammina per il campo e c'è il timore di sbagliare i cross è una brutta cosa da vedere".