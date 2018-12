ESCLUSIVA TMW - Buskulic: "Modric, Pallone d'Oro giusto. Ma non è da 10"

© foto di Imago/Image Sport

Champions, Mondiale per Club, Pallone d'Oro e premio The Best FIFA in bacheca, oltre ovviamente alla finale della Coppa del Mondo disputata con la sua Croazia. Il 2018 è stato sicuramente l'anno più bello della carriera di Luka Modric. Per celebrarlo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il connazionale del centrocampista del Real Madrid Ante Buskulic, caporedattore della versione croata del portale Goal.com.

Buskulic, Pallone d'Oro meritato per Modric?

"Assolutamente sì. Modric si è meritato il Pallone d'Oro grazie al suo strepitoso cammino con Real Madrid e Nazionale croata. Ha avuto un ruolo di primo piano sia in Champions League che al Mondiale, questo è innegabile".

Confermarsi però non è mai facile e la stagione 2018-2019 non è iniziata ai livelli di quella precedente...

"In questo momento Modric non si sta dimostrando il miglior centrocampista del mondo. Fisicamente ha pagato molto lo sforzo fisico del Mondiale, si è perso gran parte della preparazione estiva del Real e in partita si nota. Direi che adesso non può essere considerato il più forte in assoluto, ma Luka resta comunque il giocatore più completo nel suo ruolo".

Che voto diamo dunque al suo 2018?

"La Francia avrebbe probabilmente vinto la Coppa del Mondo anche senza Griezmann e Varane, mentre senza Luka la Croazia non avrebbe mai potuto raggiungere la finale. E forse il Real non avrebbe vinto la Champions. L’importanza di Modric sta tutta qui. Tuttavia, proprio a causa della flessione di quest'avvio di stagone, devo dargli un 9 e non un 10".