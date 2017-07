ESCLUSIVA TMW - Buso: "Milan da Scudetto, ora Belotti e Kalinic"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'ex calciatore di Juventus, Fiorentina e Sampdoria (tra le altre) Renato Buso, oggi allenatore, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com nel corso dell'edizione odierna di "A Tutto Mercato": "Ci si aspettava dei colpi dal Milan, ma non certo di questo genere. Questa squadra è da Scudetto. Ha tenuto Donnarumma e ha fatto degli acquisti importanti come quello di Bonucci. Il Milan non può non giocare fino alla fine per vincere il campionato. Belotti? E' un giocatore fondamentale. I 100 milioni che chiede Cairo sono troppi, ma si tratta di un attaccante che farebbe comodissimo al Milan. Per il gioco di Montella anche Kalinic sarebbe utile visto che partecipa molto alla manovra della squadra. Juventus? I bianconeri hanno dimostrato di avere la difesa più solida d'Italia, forse anche d'Europa. Il sostituto di Bonucci sarà Rugani, credo che sia questa la scelta del club. Adesso sul mercato serve un centrocampista di personalità, cosa che è mancata nella finale di Champions League. Poi i bianconeri faranno qualcosa anche in attacco".

