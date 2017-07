ESCLUSIVA TMW - Buso: "Napoli l'anti-Juve. Bernardeschi, 10 troppo pesante"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'ex calciatore, oggi allenatore, Renato Buso ha parlato così durante la quarta puntata di "A Tutto Mercato", nuova trasmissione di TMW: "Le dichiarazioni di Pallotta mi sono sembrate fuori luogo, soprattutto per il mercato che sta facendo il Milan. Forse voleva sviare altrove i problemi della sua Roma, che ha sì rinnovato il contratto a Nainggolan, ma deve dare altri segnali sul mercato in entrata. Milan? Contro il Craiova si è badato al sodo, non si è visto un Milan brillante, ma vincente. Servirà un po' di tempo per amalgamare la squadra, ma credo che i rossoneri possano arrivare tra le prime tre il prossimo anno. Il Milan ha tutte le qualità per raggiungere la Juventus. Napoli? La squadra sta crescendo, è stata confermata la rosa dello scorso anno e c'è grande entusiasmo. A livello tecnico e di gioco, il Napoli può essere la vera anti-Juve, soprattutto se migliora in difesa. Fiorentina? Pioli sapeva già a cosa sarebbe andato incontro. Tutti, lui compreso, ora si aspettano però degli acquisti. Servono rinforzi in attacco e a centrocampo, e poi anche in difesa. Bernardeschi? La 10 della Juventus sarebbe stata troppo pesante per lui. Ha ancora tutto da dimostrare, quella maglia sarebbe stata una grandissima responsabilità. Prima di tutto, Bernardeschi dovrà però conquistarsi il posto in squadra perché in questo momento non è sicuro di giocare".

Guarda la puntata completa nei video in calce.