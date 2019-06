ESCLUSIVA TMW - Buso: "Samp, DiFra darà continuità alle idee di Giampaolo"

© foto di Alberto Fornasari

La Samp si affida ad Eusebio Di Francesco per il dopo Giampaolo. Una scelta che punta anche ad una certa continuità dal punto di vista delle idee tattiche. "Sì, è una scelta importante quella dei blucerchiati - dice a Tuttomercatoweb.com Renato Buso, ex attaccante doriano - e sono convinto che la società gli avrà dato una serie di garanzie sul piano tecnico. Di Francesco propone un bel calcio, col suo 4-3-3 riesce a esprimersi bene e a sviluppare una bella manovra in fase offensiva. Quest'anno la Samp dal punto di vista dello stile di gioco si è fatta apprezzare e credo che con Di Francesco possa proseguire sulla stessa linea, o quasi, di Giampaolo. L'obiettivo sarà raggiungere magari un piazzamento europeo".

Alcuni giocatori importanti partiranno, da Andersen a Defrel...

"E' vero, tutti gli anni la Samp cede dei pezzi pregiati, però ha fatto vedere di essere abile a scoprire altri giocatori che poi diventano dei punti fermi. Di Francesco dovrà trovare velocemente l'assetto migliore con i suoi calciatori, lavorando sui suoi concetti".

Da ex viola due parole anche sulla nuova Fiorentina di Commisso.

"Buone sensazioni. Quando si cambia proprietà c'è entusiasmo e passione. Ora occorre vedere come verranno definiti i ruoli dirigenziali"

E come obiettivi che cosa si aspetta?

"Che possa essere costruita una squadra competitiva. Che si si riparta da Chiesa per arrivare in Europa League. Al primo anno di una nuova proprietà, visti tutti i cambiamenti e le novità introdotte e da introdurre, credo che non ci si possano aspettare subito grandissime cose, ma quello europeo potrebbe comunque essere l'obiettivo iniziale".