ESCLUSIVA TMW - Buso: "U21, troppi errori di palleggio. Borja? Viola vuol cambiare"

© foto di Chiara Biondini

Renato Buso, campione d'Europa con l'Under21 nel 1992, analizza i motivo del ko degli azzurrini contro la Repubblica Ceca. "I nostri avversari si sono dimostrati più fisici e più determinati - dice a Tuttomercatoweb.com - da parte nostra ci sono stati troppi errori nel palleggio e nelle ripartenze la Republica Ceca si è dimostrata davvero efficace".

Si è parlato molto del turn-over operato da Di Biagio. E' stato eccessivo?

2In un campionato europeo con tante partite ravvicinate ci può stare il turn-over. Oltretutto Di biagio ha giocatori già esperi e importanti. Purtroppo è stata interpretata male. Ora è durissima, battere la Germania può non bastare".

Da ex viola che pensa della possibile partenza di Borja Valero?

"Credo faccia parte del rinnovamento. Dispiace perdere un simbolo, ora l'importante è reinvestire bene per costruire una squadra forte o di giovani con qualche anziano. Credo sia un modo per provare ritrovare un po' d'entusiasmo. L'importante, ripeto, sarà vedere chi arriverà. E' un discorso che può riguardare anche le altre eventuali partenze: sostituire Kalinic ad esempio non sarà semplice, è una punta di qualità. Quanto a Bernardeschi di fronte a certe cifre credo sia giusto cedere. E' un giocatore forte ma che ancora deve dimostrare tutto il suo valore".