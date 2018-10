ESCLUSIVA TMW - C.Bottega: "Milan, che colpo Paqueta. Arthur come Iniesta"

Agente brasiliano di crack e talenti verdeoro, Cesar Bottega racconta a Tuttomercatoweb.com il mondo di giovani campioni che sta crescendo in patria. Tanti già in Europa, come Vinicius Junior o Paulinho, altri che arriveranno, vedi Lucas Paqueta e Rodrygo, i temi di discussione non mancano. "I club stanno monitorando i giocatori in Brasile con grande attenzione, c'è facilità di arrivarci subito e da casa grazie a mezzi come WyScout. Gli scoutpoi arrivano fisicamente in Sudamerica per vedere le partite con un focus specifico".

E tanti si sono spostati anche giovani e a suon di milioni.

"Vinicius Junior, Paqueta, Arthur, Paulinho: hanno avuto opportunità nelle grandi squadre del Brasile e hanno convinto gli osservatori, richiamando l'attenzione delle grandi squadre europee. E' quel che è successo, tra gli altri, anche a Richarlison, uno che in Europa poi si è confermato a grandi livelli".

Il Milan ha preso per gennaio Lucas Paqueta dal Flamengo.

"Il Milan ha fatto un grande affare con lui. Gioca in più posizioni del campo, è uno costante e gioca a livelli alti per tutti i 90 minuti".

Chi sta stupendo è Arthur del Barça.

"Arthur del Barcellona è un giocatore particolare, è simile a Iniesta e Xavi come caratteristiche, sembra che giochi lì da anni. La parte mentale è molto 'curata' in Brasile, c'è voglia di Europa e c'è voglia di arrivare in un paese nuovo, adattandosi e cercando di capire come si gioca. E' cresciuta la parte culturale del calciatore brasiliano".

Chi parla dei suoi ragazzi?

"Gustavo Barreto della Chapecoense, vedremo se si potrà muovere a fine campionato brasiliano. Gioca da 'volante', da primo uomo davanti alla difesa: ha un buon palleggio, tocca bene la palla e imposta da dietro, sia sul corto che sul lungo".

Poi c'è Trauco, terzino del Fla.

"Trauco del Flamengo, un terzino sinistro della nazionale peruviana. E' stato seguito in Europa in questi mesi, vediamo come si evolverà la situazione".