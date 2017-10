ESCLUSIVA TMW - C. Sala: "Toro, sveglia. Serve un modulo più difensivo"

Claudio Sala, bandiera del Torino, ha le idee molto chiare sul periodo negativo dei granata. Con il ko di ieri contro la Fiorentina, la squadra ha ottenuto solo due punti in cinque gare. "E' chiaro che senza Belotti si perde il 60-70% del potenziale offensivo - dice a Tuttomercatoweb.com - però il Toro non è tra le prime 7-8 squadre del campionato quindi quando affronta formazioni più forti dovrebbe cercare di avere un modulo più difensivo. Però l'allenatore vuol giocare così, vuole attaccare. Certo, ci sono numeri negativi adesso".

In effetti si parla anche della possibilità di un cambio della guida tecnica se non arriva una svolta...

"Non sono per cambiare perché poi chi arriva deve impiegare mesi per capire la realtà della squadra. Mihajlovic adesso deve analizzare i problemi del Toro: anche quest'anno a livello difensivo è in difficoltà visti i suoi 17 gol incassati".

Il nome di Mazzarri per il futuro come le sembra?

Ripeto, cercherei di andare avanti così. E torno a dire che in certe partite non si può giocare con due centrocampisti. Contro avversari più forti ne occorrono tre. Se poi vai in svantaggio c'è sempre la possibilità di aumentare il numero di attaccanti".

Insomma, comunque il Toro non le sembra da Europa League...

"Il campionato è ancora lungo ma la squadra deve svegliarsi perché con questa media punti non si va da nessuna parte. Vedo anche un'involuzione in fase offensiva. Iago è meno brillante, Ljajic meno continuo e Niang da scoprire"