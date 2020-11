esclusiva C. Zenoni: "Ilicic, il gol sempre bella medicina. Dea resta da Champions"

vedi letture

L'Atalanta sorride, forse sta pian piano tornando il miglior Ilicic. Ieri ha ritrovato il gol, con la sua nazionale contro il Kosovo. Un'iniezione significativa a livello di carica e nuova convinzione. "Indubbiamente per un attaccante o un giocatore offensivo il gol è sempre la miglior medicina", dice a TMW Cristian Zenoni, grande ex dei bergamaschi. "Arriva da un periodo non eccezionale legato a situazioni personali però credo che questo gol lo aiuti nel processo di miglioramento avvicinandolo ai suoi livelli più importanti. Come calciatore non si discute, ha bisogno di giocare per trovare condizione e tornare al top"

Quanto si è sentita a suo parere la mancanza del vero Ilicic?

"A mio parere l'Atalanta è una squadra in cui non è il singolo a fare la differenza ma tutto il gruppo. E' chiaro che Ilicic può essere considerato la ciliegina sulla torta. Però al tempo stesso dico che Gasperini può contare su giocatori di ottimo livello. Ilicic al top farebbe comodo a tante squadre...".

Che cosa ha in meno quest'anno l'Atalanta?

"Per adesso è là dove l'avevamo lasciata l'anno passato, in una posizione utile per giocarsi l'ingresso in Champions. Ed è questo l'obiettivo della squadra e della società, a mio parere raggiungibile. Magari non ci si aspettava quel ko col Liverpool però è anche la squadra più forte d'Europa e una giornata sorta può capitare".

C'è chi vede meno intensità del solito in questa Atalanta...

"Forse in qualche tratto di gara ma sono cambiati anche alcuni interpreti. Ripeto, a mio parere può raggiungere il traguardo della Champions".