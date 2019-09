ESCLUSIVA TMW - Cabrini: "Juve mercato ok. Can? Conseguenza delle scelte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Con qualche problema legato agli strascichi del mercato, vedi il caso Emre Can, ma pure con la forte consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista in Italia e soprattutto in Europa. Per analizzare la nuova Juventus, TMW ha contattato l'ex bianconero Antonio Cabrini: "Ancora è un po' presto per dare un giudizio attendibile, due partite sono poche per capire il lavoro estivo di Sarri. Credo che le sue idee e la sua filosofia verrà fuori più alla lunga. Per ora bene le due vittorie in campionato, per il gioco ci sarà tempo".

Il mercato portato avanti dal club la convince?

"E' stato fatto per arrivare in fondo a tutto, almeno questo è quello che si augura la società. In rosa vedo valori di altissimo livello. Vero è che un conto sono è il giudizio sulla carta e un altro è quello del campo. In generale però vedo una Juve predisposta per arrivare fino alla fine".

Il caso Emre Can ha fatto rumore. Giusto che Sarri si sia esposto in prima persona per parlare col giocatore? O era compito del club?

"Non conoscendo i particolari della vicenda è difficile dire la propria. Di certo è una situazione che si è creata come conseguenza di certe scelte, chi comunica certe cose non è importante. Io credo che l'allenatore abbia avuto massima libertà decisionale, ovviamente col benestare del club".

Higuain e Dybala. Due nomi che hanno fatto discutere durante l'estate...

"Sono convinto di una cosa. Alla fine faranno più che comodo alla Juventus. Giocatori con queste qualità è meglio averli in rosa piuttosto che come avversari. Soprattutto Dybala, uno che secondo me può ancora crescere tanto. Higuain? Per me non è una novità, i suoi numeri parlano chiaro...".