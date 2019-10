ESCLUSIVA TMW - Cabrini: "Juve, vittoria giusta. Poi entra Higuain e segna..."

Fonte: Dall'inviato a Furth, Germania

"Ai punti avrebbe vinto la Juventus". Antonio Cabrini, ex difensore della Juve e della nazionale italiana, ritorna sul derby d'Italia, portato a casa dai bianconeri. "È stata una bella partita, divertente e intensa. Penso che però alla fine il risultato sia stato giusto".

Rimane quindi la squadra da battere?

"Quella che vince l'anno prima lo è sempre".

La differenza l'han fatta i cambi.

"È ovvio che i bianconeri abbiano una rosa più ampia. Quando l'organico è così ben fornito dà un grande contributo, sono punti in più alla squadra di Sarri. Esce Dybala, entra Higuain e fa gol, questo vuol dire che le potenzialità della squadra sono molto elevate".

Intanto voi avete giocato a Furth.

"Italia-Germania è una partita che riserva sempre molte sorprese, una classica del calcio europeo. Fa piacere scontrarsi contro questa squadra, c'erano tanti ragazzi che hanno giocato in Italia".

Avete preso il 3-3 al 90'...

"Non andrebbe giù se ci fosse qualcosa in palio... Ma c'erano condizioni sociali importanti sugli spalti, per noi il risultato c'è stato. In Germania ci sono moltissimi italiani, ci fa piacere l'attaccamento".