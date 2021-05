esclusiva Cadete: "Conceicao tra i migliori in circolazione. Al Napoli può fare un gran lavoro"

La notizia del probabile arrivo di Conceicao sulla panchina del Napoli ha fatto discutere e ha diviso. Jorge Cadete, portoghese che per un periodo ha giocato anche in Italia nel Brescia, dice a Tuttomercatoweb.com: "E' uno degli allenatori più bravi in circolazione, ha molta competenza e sicuramente farà un gran lavoro se andrà al Napoli".

Che calcio è quello di Conceicao?

"Un calcio per una grande squadra, il suo è un modo di giocare in cui tutti i giocatori devono integrarsi bene e lottare fino alla fine. Come era da calciatore, Conceiaco da questo punto di vista è lo stesso da allenatore".

Da tecnico lo si è apprezzato in Champions quando il Porto ha eliminato la Juve...

"Certo, però non sarà la stessa cosa al Napoli. Il Porto ha giocato contro la Juve che è più forte dei lusitani e sicuramente Conceicao ha preparato la squadra per giocare contro la 'poderosa' Juve. Non sarà la stessa cosa in Serie A se andrà al Napoli, potrà impostare la squadra in modo diverso".

A chi lo paragona come tecnico?

"Credo che Conceicao abbia la stessa grinta di Gattuso, da questo punto di vista è molto simile a lui".

Uno dei suoi punti fermi qual è?

"Sa far giocare bene le sue squadre. E poi conosce già il campionato italiano, credo che questo sia per lui un grande vantaggio"