ESCLUSIVA TMW - Cagliari, Deiola cambia agente ed entra nella scuderia Raiola

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Importante novità per il talento del Cagliari Alessandro Deiola. Il centrocampista classe '95, rientrato in Sardegna nel mercato di gennaio dopo una buona prima parte di stagione allo Spezia, ha infatti recentemente cambiato agente, come raccolto da TuttoMercatoWeb. Deiola, il cui contratto col Cagliari scadrà nel 2020, ha affidato i propri interessi all'agenzia di Mino Raiola. Nei prossimi mesi vedremo se questo cambio di entourage si porterà dietro anche alcune novità di mercato.