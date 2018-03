ESCLUSIVA TMW - Cagliari, idea Pippo Inzaghi per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari con occhi sul presente e un pensiero al futuro. C’è un’idea per la panchina che verrà, comunque ancora tutta da approfondire. Pippo Inzaghi un nome al vaglio del club sardo in caso di mancata conferma di Diego Lopez. L’allenatore del Venezia lascerà il club lagunare a fine stagione e si guarda intorno per il futuro. Lavori in corso a Cagliari, nel mirino c’è Pippo Inzaghi...