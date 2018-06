ESCLUSIVA TMW - Cagliari, in tre su Pavoletti. Via per una big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Pavoletti è uno dei nomi caldi del mercato. L'attaccante del Cagliari, il cui riscatto è fissato a 10 milioni di euro, è inseguito da Parma, Bologna e Atalanta. Il centravanti però non vorrebbe lasciare la Sardegna se non per una big, oppure - eventualmente - per un futuro con Gian Piero Gasperini, allenatore che ha dato slancio alla sua carriera. Pavoletti è pronto anche a venire incontro all'Atalanta: al momento il suo compenso galleggia intorno ai 1,8 milioni di euro comprensivi di bonus.