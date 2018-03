ESCLUSIVA TMW - Cagliari, Lopez: "40 punti per la salvezza. Barella resta qui"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della Panchina d'Oro: "Il premio è meritato. Non perché siamo amici, ma perché Allegri è molto bravo e compete con allenatori di livello come Gasperini e Sarri. Allegri a Cagliari ha lasciato tanto. Con lui ho fatto due anni bellissimi. Per fortuna l'ho trovato a fine carriera, lui così come Giampaolo, e ho potuto imparare molto da loro. Cagliari? E' una bella lotta salvezza che comprende tante squadre. Questo fa sì che il campionato sia ancora più bello. Quest'anno servono 40 punti per centrare l'obiettivo. Barella? E' un giocatore forte e giovane, che deve crescere molto, ma ce lo teniamo stretto".