ESCLUSIVA TMW - Cagliari nel futuro di Cragno: contenderà il posto a Rafael

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie raccolte su Alessio Cragno (22), portiere protagonista in Serie B della promozione della massima divisione del Benevento. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la soluzione più plausibile per il futuro di Cragno è il ritorno a Cagliari - club che eserciterà il controriscatto per l'estremo difensore - e la permanenza in Sardegna, dove si giocherà il posto da titolare con Rafael (35). Resta in piedi l'ipotesi Napoli, ma la soluzione partenopea resta in stand-by.