ESCLUSIVA TMW - Cagni: "Ancelotti? DeLa ha capito che ora serve un vincente"

"De Laurentiis vuol vincere e prende un vincente". Gigi Cagni, tecnico di lunga esperienza commenta così l'imminente approdo di Ancelotti sulla panchina del Napoli. "Se Carlo davvero firmerà, significa che vuol rimettersi in discussione. Anche perché tempo fa mi disse che non sarebbe più tornato ad allenare in Italia. Significa - spiega a Tuttomercatoweb.com - che ha motivazioni forti e che vede un Napoli capace di togliersi tante soddisfazioni".

Come va inquadrata la scelta di De Laurentiis?

"Vuole vincere, in modo più deciso rispetto a prima. Ha capito che con Sarri sarebbe stato più difficile. Il tecnico toscano ha dato un bel gioco alla squadra ma ha dimostrato anche che gli manca ancora qualcosa per vincere. Questo è quanto ha detto il campo. Ok giocar bene, ma ora si vuol vincere".

Ancelotti che volto darà al Napoli?

"E' un allenatore che sa gestire qualunque situazione. Sa applicare qualunque modulo e sa rapportarsi ai giocatori. Ha grande esperienza e sa adattarsi. Certo, se va al Napoli avrà già un piano preciso analizzato col presidente. Credo che se farà un biennale, Ancelotti ritiene di poter ottenere risultati importanti in due anni".

E Sarri?

"Non mi sembra che abbia grandi richieste. Il Chelsea non c'è più, lo Zenit forse può ancora essere una soluzione però alla fine potrebbe anche star fermo. Al suo posto allo Zenit non andrei, soprattutto dopo quanto fatto vedere al Napoli. La considerazione di fondo che possiamo fare è che alla fine conta vincere. Si può giocar bene e anche vincere, e questo è il passo che adesso deve fare Sarri".