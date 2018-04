ESCLUSIVA TMW - Cagni: "Ora basta. Siamo italiani, torniamo al calcio italiano"

Dopo l'andata dei quarti di finale di Champions le italiane - Juve e Roma - sono già praticamente fuori avendo incassato in totale sette reti segnandone una. Le difficoltà delle nostre squadre all'estero si prestano ad una ulteriore analisi approfondita sul nostro calcio. Luigi Cagni, tecnico di lunga esperienza, propone una tesi interessante portandola avanti anche con energia. Perché ci crede fortemente: "Che ci sia una distanza netta nei confronti delle squadre estere è ormai chiaro - dice a Tuttomercatoweb.com - basta vedere anche cosa è successo con la Nazionale. C'è una piccola contraddizione legata al fatto che nel nostro campionato ci sono ancora due squadre che lottano per lo scudetto, a differenza degli altri tornei dove tutto è ormai deciso. Questo significa che il nostro campionato è il più difficile, non il più bello. La verità e' che dobbiamo cambiare tendenza".

In che senso?

"Abbiamo voluto copiare il calcio, quello del possesso palla, che ha cambiato il nostro modo di pensare e di agire, fin dai settori giovanili. Ci sono allenatori famosi che continuano a parlare di calcio bello e denigrano il calcio italiano. Negli ultimi dieci anni pero' seguendo lo stile abbiamo dimenticato il calcio italiano. E siamo andati peggio. Siamo italiani e dobbiamo giocare il calcio all'italiana".

Bisogna uscire da certe teorie di oggi...

"Negli ultimi tempi sembra che se non hai uno stile non capisci di calcio. Tutto questo ha portato alla distruzione. Ho 50 anni di calcio sulle spalle e un periodo così brutto non lo ricordo. Questi signori che continuano a rompere le scatole con il calcio spettacolo hanno rovinato il calcio italiano. Non esistono più i giocatori di qualità perché se uno fa un dribbling in più viene.... ucciso. Perché in Italia dobbiamo copiare? Ci siamo snaturati per colpa di personaggi che hanno voluto cavalcare la tesi dello stile, ma non ha pagato. Il Milan di Sacchi aveva una difesa composta da Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. E' inutile parlare di stile. Poi certo Sacchi ha portato il pressing e il fuorigioco. Ma mi chiedo il calcio italiano è una schifezza? Non vuol dire buttare la palla di qua e di là ma essere equilibrati fin dai settori giovanili, insegnare i ruoli e lavorare sui difensori. Adesso si guarda se sa calciare, ma un difensore deve soprattutto saper difendere. Torno su un altro tema".

Prego.

"Insigne. Lo ricordo al Pescara capace di regalare tanti dribbling. Nel Napoli, negli schemi dei partenopei, riesce a fare tre-quattro cose di gran qualità. In Nazionale invece non riesce ad esaltarsi. Certo, non ci sono gli schemi del Napoli e poi e poi ha perso la fantasia, abbiamo schematizzato tutto".