ESCLUSIVA TMW - Cagni: "Samp, bene così: compra a poco e rivende a tanto"

"E' il mercato che deve fare la Samp". Luigi Cagni, ex tecnico dei blucerchiati, sintetizza così le mosse che sono state fin qui portate avanti dai doriani. "Premesso che è difficile giudicare il mercato in questo momento, mi sembra che manchi un attaccante. Certo - dice a Tuttomercatoweb.com - se dovesse restare almeno per un anno Schick, sarebbe un bel vantaggio".

La partenza di Skriniar come la giudica?

"La Samp ha ha fatto ciò che deve sempre fare: prendere un giocatore a poco e rivenderlo a tanto".

Su Gaston Ramirez invece che pensa?

"La Samp deve fare anche delle scommesse. Non dobbiamo dimenticarci che ci sono giocatori che in certi ambienti possono rendere più che altrove".

Caprari alla Samp può fare un ulteriore salto di qualità?

"La Samp è adatta per questo. Ricordo che a giovinco dissi non otrnare alla Juve ma di andare in una squadra di metà classificas come potrebbe essere la Samp. Lui decisi di tornare alla Juve e rimase fermo per due anni...

L'esperienza di Muriel alla Samp era invece ormai terminata?

"Sì, doveva andar via e cambiare ambiente. Purtroppo se non si toglie il difetto della poco continuità nella gara e nel corso dell'anno è un problema. Se migliora sotto questo aspetto può davvero diventare un giocatore di livello mondiale".