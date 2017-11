ESCLUSIVA TMW - Cagni: "Sarri, basta lamentele. Occorre adeguarsi alle regole"

© foto di Federico De Luca

"Giochiamo sempre contro squadre più riposate, manca una tutela della Lega Calci. Ogni volta giochiamo contro squadre che hanno un giorno di riposo più di noi". Maurizio Sarri ha ribadito il concetto anche ieri dopo il ko in Champions contro il Manchester City. Una presa di posizione ormnai ben nota quello del tecnico partenopeo ma che non trova consensi totali. "Quando alleni una grande squadra come il Napoli non puoi stare a guardare a queste cose", dice a Tuttomercatoweb.com Luigi Cagni. "Devi preparare l'organico adatto per affrontare la stagione così come fanno le big. Certe cose vanno anche accettate, anche perché tutto ciò che guadagna la società è legato anche alle tv dunque è inutile lamentarsi".

Sarri ripete spesso questo concetto...

"Non lo comprendo. Se fai questo mestiere e alleni una squadra forte come il Napoli devi migliorare da questo punto di vista, occorre adattarsi alle regole anzichè lamentarsi sempre delle stesse cose. quando perde trova sempre una scusa..."