ESCLUSIVA TMW - Cagri (Fanatik): "Under vale almeno 40 mln. Pronto per le big"

Dalla Turchia con furore. Cengiz Under è ormai a tutti gli effetti un titolare, nell'attacco della Roma. E il suo nome è sempre più chiacchierato a livello di mercato internazionale. Ne abbiamo parlato con Çagri Davran, collega turco di Fanatik: "Arriva da un club che è famoso per la sua capacità di far crescere giovani calciatori talentuosi. Dall'Altınordu, per fare un altro nome, è arrivato anche Çağlar Söyüncü, difensore centrale del Leicester. Sono famosi per l'alto livello dei talenti sfornati, ma anche per la loro educazione, dentro e fuori dal campo".

Poi c'è stato il passaggio all'Istanbul Başakşehir.

"Sì, dopo due stagioni in seconda serie. E in Turchia c'è stato chi si è sorpreso, perché era chiaro sin da subito che avesse il potenziale per giocare nelle principali squadre. Era chiaro a molti che potesse diventare un grande giocatore, che avesse grandi doti tecniche, ma doveva dimostrare qualcosa. E contro le big lo ha fatto: ricordo la gara che vinsero contro il Besiktas 3-1. Lui distrusse la difesa bianconera e segnò due gol".

Dopo solo un anno, il salto verso l'Italia.

"Beh, ha tutto: è veloce, segna e fa assist, è forte anche col piede debole. In Turchia lo seguivano Galatasaray e Besiktas, ma si vedeva che aveva il potenziale per il calcio europeo. Lui ha scelto la Roma e devo dire che i giallorossi hanno fatto anche un buon affare. Magari, se fosse arrivato dal Portogallo, il prezzo sarebbe stato più alto. In Turchia credevamo che potesse fare bene: nel primo anno forse non ha giocato tante partite, ma ha fatto bene in diverse occasioni, per esempio contro il Barcellona".

Le grandi d'Europa sono interessate. È già pronto?

"È uno dei migliori giocatori del calcio turco e gioca in Nazionale, penso che abbia tutto dalla sua, a partire dal tempo. Forse deve dimostrare qualcosa in più, ma faccio un esempio: al City può giocarsela con giocatori come Bernardo Silva o Mahrez. Ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Champions League. È aiutato da un agente molto intelligente, ha il potenziale per giocare in queste squadre".

È vero che era definito il Dybala turco?

"In realtà credo sia più giusto definirlo un mix di giocatori diversi. Con le dovute proporzioni, ha qualcosa di Messi, qualcosa di Dybala, magari ha anche qualcosa di David Silva. È giovane, è molto veloce, volendo ricorda un po' anche Eden Hazard".

Quanto può valere?

"Parliamo di un calciatore che la Roma ha pagato poco più di 13 milioni. Oggi, direi non meno di 40 milioni. E può ancora migliorare, credo sia evidente che lo abbia fatto nel passaggio tra la prima e la seconda stagione in giallorosso. Ha saputo adattarsi, ha saputo imparare il linguaggio e le abitudini, ha saputo prendere spunto dai grandi calciatori con cui gioca, a partire da De Rossi".