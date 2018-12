ESCLUSIVA TMW - Caires: "CR7 meglio di Modric, meritava il 6° Pallone d'Oro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cristiano Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d'Oro". Non ha dubbi il giornalista portoghese Raul Caires, collaboratore tra le tante di Maisfutebol e JM Madeira. Eppure, la Champions League vinta da protagonista col Real Madrid non è bastata alla stella portoghese, che quest'estate ha deciso di cercare nuove sfide e stimoli alla Juventus.

Caires, che voto dà al 2018 di Cristiano Ronaldo?

"Da 1 a 10, Cristiano merita sempre il massimo. Nella passata stagione ha trascinato il Real e la Nazionale portoghese a suon di gol e assist, mentre in quest'avvio ha già dimostrato di potersi affermare anche in un campionato ostico per gli attaccanti come quello italiano".

Pensa che si sarebbe meritato l'ultimo Pallone d'Oro?

"Assolutamente sì. Modric è un grande giocatore, ma Cristiano è molto più determinante e lo si è visto anche nel 2017-2018. CR7 avrebbe senza alcun dubbio meritato il suo sesto Pallone d'Oro, peccato".

Come lo vede adesso alla Juventus?

"Molto bene. Condivido la sua scelta di lasciare Madrid per confermarsi anche nella Juve. Quello bianconero è il miglior club d'Italia e con Cristiano Ronaldo quest'anno può lottare fino alla fine per vincere la tanto sognata Champions League".