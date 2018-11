ESCLUSIVA TMW - Calabria: “Gervinho top, bravo D’Aversa. Boca-River, che sfida”

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho al Parma.

Calabria, esperto di calcio sudamericano, parla anche della partita in scena stasera tra Boca e River. “La posta in palio è esagerata, pensare ad un finale con una squadra che esca vincente è spietato. Perché è la partita della vita, spero in un grande spettacolo ma mi aspetto che venga decisa dagli episodi”.

Punti deboli e di forza delle due squadre?

“Sono due squadre costruite benissimo. La differenza la potrebbe fare l’esperienza dei giocatori del Boca oltre alla freschezza di Pavon. Magari in difesa entrambe hanno qualche lacuna, quindi alcuni errori potrebbero essere determinanti in favore di Tevez o Pratto”.

Per Schelotto una piccola parentesi in Serie A al Palermo, poi il Boca. E da protagonista.

“Mi sarebbe piaciuto vederlo da protagonista allenare il Palermo del 2016, da calciatore ha vinto tutto. Avrebbe meritato un’opportunità vera in Italia, magari tornerà ad allenare in Serie A”.