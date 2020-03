esclusiva Calcagno (AIC): "Porte chiuse? I privilegiati di sempre si espongono al rischio"

Il calcio italiano va avanti, a porte chiuse. Una decisione inevitabile, nell'emergenza per la diffusione del contagio da Coronavirus. Come vivono questo momento i protagonisti del movimento, i calciatori? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'AIC: "Bisogna partire da un presupposto. Siamo in una situazione di eccezionalità, nella quale per noi il bene primario è la salvaguardia della salute dei calciatori. Dipendiamo tutti dalle autorità governative e ci dobbiamo adattare, tutelando questo bene primario in base a quanto deliberato".

Come vi state muovendo sotto questo profilo?

"Siamo in contatto con rappresentanti di squadra di tutte le categorie professionistiche, ovviamente le sensibilità sono molto diverse. Oggi l'unica cosa fattibile sono le porte chiuse, noi abbiamo interpellato anche l'associazione dei medici sportivi, affinché vengano messe in atto tutte le tutele per garantire la sicurezza sul lavoro dei calciatori e delle loro famiglie. Non si può parlare di rischio zero, ma l'ambiente di lavoro dovrà essere trattato nei modi più opportuni. E noi imporremo di rispettare al massimo le indicazioni del governo".

In campo sarà impossibile tenere un metro di distanza.

"È chiaro che qualche criticità c'è, ma non dimentichiamo il presupposto da cui partiamo. Oggi c'è senza dubbio un forte senso di responsabilità della nostra categoria che si sta esponendo a un rischio, che oggi è calcolato, ma va rivalutato giorno dopo giorno, per mandare avanti un mondo che offre lavoro a tante persone. Stiamo monitorando, continueremo a farlo".

Siete stati coinvolti nella decisione di continuare a porte chiuse?

"Noi abbiamo ascoltato i nostri rappresentanti in tutte le squadre e siamo in perenne contatto con le autorità governative, con la FIGC e come ho detto con l'associazione dei medici sportivi".

Tra le società di A serpeggia una domanda: cosa succederà se un calciatore risulterà contagiato?

"È il motivo per il quale tutte le considerazioni sono valide solo al momento. Riuscire a prevedere cosa succederà è impossibile, stiamo cercando di limitare al massimo il rischio, ma resta una situazione difficile".

Non ci sono finestre per recuperare ulteriori rinvii. E i tempi di recupero sono ridotti al minimo. Ne ha parlato anche Infantino di recente, si gioca troppo?

"È un tema che noi abbiamo posto, anche con studi fatti dai nostri tecnici e dai medici, ormai da una decina d'anni. Che si giochi troppo è fuori dubbio, avevamo proposto anche di iniziare prima il campionato. E siamo tra i fautori di una pausa natalizia più lunga. Oggi non si trova un equilibrio tra gi interessi televisivi e le soste. Poi si parla anche della nuova Champions, che comporterà più partite nella fase a gironi. Prima o poi i nodi verranno al pettine".