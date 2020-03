esclusiva Calcio e Coronavirus, Porchia: “Ripartire dai giovani, ecco la Top 11”

Calcio italiano in crisi come quasi tutti i settori a causa del Coronavirus. E il futuro? “Dovrebbe essere la normalità ma dopo questo periodo tragico le società punteranno ulteriormente a valorizzare ancor il proprio settore giovanile”, dice a TuttoMercatoWeb Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile del Trapani rivelazione della Primavera 2, al momento secondo classificato. “Un risultato - spiega - frutto dell’ottimo lavoro svolto da Scurto e da tutte le componenti. Il lavoro di gruppo ha fatto la differenza. E i nuovi arrivati hanno dato grande linfa a questo gruppo”.

Quali conseguenze per il calcio italiano?

“Ci saranno conseguenze economiche notevoli, che dovrebbero essere gestite dal Governo e dagli organi del calcio. La recessione sarà notevole, quindi un fondo salva calcio sarebbe l’ideale per provare”

Pensare al ritorno in campo oggi appare utopia.

“Si, è davvero complicato. La ripresa dovrebbe essere con zero rischi. E l’idea di rientrare oggi è pari a zero”.

Da dirigente abituato ad andare in giro come vive l’isolamento forzato?

“La cosa positiva è che sto con i bambini. Per il resto guardo partite, lavoro da casa, mi aggiorno per quanto possibile”.

La Primavera del Trapani fin qui ha brillato e ottenuto risultati importanti. Gli elementi di spicco?

“Come detto, il nostro punto di forza è il gruppo. Bruno che è il nostro portiere, Molinari (terzino sinistro) e Cataldi (play) sono quelli che si sono messi maggiormente in mostra”.

Bisognerà ripartire anche dai giovani, schieriamo la squadra ideale. Modulo?

“3-4-3”.

La formazione tipo?

“Plizzari del Milan tra i pali; Guth dell’Atalanta, Bianda della Roma e Pirola dell’Inter in difesa; partendo da destra Persyn e Schirò dell’Inter e Riccardi e Semeraro della Roma a centrocampo. In attacco Mulattieri dell’Inter, Juwara del Bologna e Colley dell’Atalanta”.

Beh, adesso tocca scegliere l’allenatore.

“Canzi, oggi vice di Zenga ma protagonista della Primavera con il Cagliari vera rivelazione del campionato”.