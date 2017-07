ESCLUSIVA TMW - Caliendo: "Neymar? Affare per PSG. Baggio varrebbe 500 mln"

© foto di Alessio Alaimo

Neymar sempre più vicino al Paris Saint-Germain: l'affare è praticamente sistemato, per una cifra di 222 milioni, corrispondente al valore della clausola stabilita dal Barcellona. Di questo affare e di tutti i risvolti che porta con sè abbiamo parlato con Antonio Caliendo, storico agente. "Già 5-6 anni fa dissi - spiega a Tuttomercatoweb.com - che se oggi avessi Baggio per lui chiederei 500 milioni. L'affare lo fa il PSG, a livello tecnico e di immagine. Alla fine Neymar si paga da solo, con la sua immagine".

PSG adesso sempre più pronto a dare l'assalto alla Champions?

"Mette un carico da undici. Con lui c'è un 30% in più di possibilità di vincerla".

E il mercato in che direzione va?

Da dieci anni a questa parte si è avuta una notevole evoluzione per quel che riguarda i diritti tv. I redditi sono aumentati, quasi triplicati. La tendenza è questa, aumentano le richieste televisive e adesso abbiamo anche un paese come l'India che si sta affacciando al calcio e che vorrà avere e vedere sempre più calcio. In questa globalizzazione totale i diritti tv fanno la differenza. Sono felice di tornare a fare il procuratore, perché ho tante idee su come amministrare un campione".

Ad esempio?

"Ci sono dei segreti professionali comunque mi ricordo di quando portai - insieme a Juliano - Maradona al Napoli. Guadagnava 750mila dollari all'anno, pari a circa duecento milioni di lire. Ci inventammo allora una percentuale sugli incassi dello stadio e da lì poi negli anni successivi sono state messe in piedi tante altre idee. In generale ora è un altro calcio, il mondo del pallone è diventato l'industria numero uno al mondo. E con la nascita dei fondi le banche non lavorano più per le società di calcio ma possono lavorare con i fondi stessi, che investono e guadagnano. I veri business men adesso sono coloro che gestiscono i fondi".