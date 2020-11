ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio, Caicedo è l'uomo della Provvidenza. In area è una volpe"

esclusiva Calisti: "Lazio, Caicedo è l'uomo della Provvidenza. In area è una volpe"

Nel corso del TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste. E con lui abbiamo analizzato il momento della squadra di Inzaghi: "Il pari di ieri - ha detto - è buono anche perchè in generale non è un periodo semplicissimo. Dopo un primo tempo di sofferenza Inzaghi è stato bravo a dare equilibri. C'è stata grande compattezza da parte della Lazio, i giocatori si aiutano l'un con l'altro nelle difficoltà. Questo è un gran merito del gruppo e del tecnico. E poi là davanti con Caicedo è stata tenuta palla e si è riusciti a fraseggiare meglio. Caicedo è decisivo: lo abbiamo criticato molto all'inizio e invece adesso è l'uomo della provvidenza: entra, segna, in area è scaltro, è una volpe, e poi sa lavorare per la squadra, al contrario di Muriqi da cui ci si aspetta di più anche se è ancora presto per giudicarlo. Alla fine è stato un bel colpo trattenere Caicedo"

Domenica c'è il match con la Juve...

"Se la Lazio fosse al completo, la squadra è forte: l'assenza di Luis Alberto è pesante perchè lo spagnolo determina ed è troppo importante. Se tornano Leiva, Lazzari, Immobile e Strakosha sarebbe rientri fondamentali. Il morale è anche alto e se la può giocare. Questo pari con lo Zenit dà forza. La Juve non è ancora al top, la rosa è straordinaria ma è Ronaldo dipendente e questo un piccolo handicap per i bianconeri".