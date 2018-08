ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio da 4° posto. Servono una punta e un esterno"

Ha fatto rumore il video diventato virale sui social che ha come protagonista Lotito che se la prende molto probabilmente con Simone Inzaghi. Una discussione che ha fatto pensare ad un rapporto teso tra i due. "E' un video che può dire tutto o niente, ammesso che poi le parole siano rivolte davvero a Inzaghi", dice a Tuttomercatoweb.com Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste. "Se non si conoscono berne i contenuti non si può commentare. Giusto agire per vie legali da parte del club".

Ma questa Lazio quanto vale?

"E' una squadra che può puntare alla Champions. E' in grado di raggiungere questo traguardo. A centrocampo si è rinforzata, in difesa Acerbi è forte e lo sapevamo. Servirebbe un attaccante per dare un cambio a Immobile. Caicedo non la ritengo la giusta alternativa. E ci sarebbe bisogno anche di un esterno a destra per dare un cambio a Marusic o per fare il titolare. Come terzo di difesa punterei su Caceres".

La Lazio però rischia di continuare a far difetto a livello di concentrazione. Tanti cali...

"Era anche la prima di campionato, contro una squadra forte come il Napoli che l'anno passato è arrivata seconda. E nella Lazio comunque mancavano Lulic e Leiva. Ripeto, per me la Lazio può arrivare al quarto posto: c'è da lavorare in fase difensiva, sul gol dell'uno a uno c'è stata una dormita generale ma la Lazio non ha fatto una brutta gara".