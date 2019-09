ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio, presuntuoso rinunciare a Correa e Milinkovic"

"Il turn-over alla terza giornata non l'ho digerito". Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio, parla così a TMW raccontando le sue sensazioni dopo la sconfitta dei biancocelesti contro la Spal. "E' chiaro che ancora c'è molto da sistemare però mi è sembrato un eccesso di presunzione non far giocare dall'inizio Milinkovic e Correa. E' vero che una partita la puoi vincere anche con le alternative però siamo solo alla terza giornata. E poi c'è da dire che la Lazio con i titolari è forte, ma se poi decidi di cambiare 2-3 giocatori è a mio parere un po' troppo. Nel primo tempo è stata una buona Lazio ma chi mi dice che con i titolari non avrebbe segnato più gol? E poi è stato utilizzato Patric che però è stato cambiato dopo il primo tempo perchè era già ammonito. Se sai che ha questo limite allora non lo fai giocare... Purtroppo la Lazio non l'ha chiusa e questo è un problema. Ripeto, per me questa squadra deve giocare quasi sempre con i titolari".

La corsa al quarto posto come la vede?

"Al di là della caduta di ieri la Lazio c'è. Finora si era vista una squadra diversa, con i titolari sa dominare l'avversario. Questo ko dovrà servire da lezione per la squadra e l'allenatore"

Un commento anche sulla Fiorentina da ex viola...

"Con la Juve l'ho vista benissimo, strameritava di vincere. Sembrava una squadra fino a sabato in difficoltà, invece mi è sembrata forte e le è mancato solo un po' di cinismo. Castrovilli mi è piaciuto molto. Il paragone con Antognoni? Scomodare Giancarlo è troppo, è stato un fuoriclasse. Però Castrovilli mi pare davvero molto forte".