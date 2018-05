ESCLUSIVA TMW - Calloni: "Milan, sensazioni positive. Punto su Cutrone"

"Sono milanista, spero vincano i rossoneri". Mancano poche ore alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan ed Egidio Calloni, ex attaccante rossonero che conquistò la Coppa Italia del '77, sembra fiducioso: "Tutto può succedere - dice a Tuttomercatoweb.com - la partita si gioca a Roma e non a Torino e questo è molto importante. Il Milan tra l'altro è in un buon momento di forma. Le sensazioni sono buone".

La Juve di adesso potrebbe essere un po' stanca...

"Non è una questione legata alla squadra di Allegri. Come dicevo, stiamo parlando di una gara secca, in cui si verificano condizione particolari. Il Milan è in un periodo positivo e può farcela".

Quali possono essere i giocatori in grado di decidere la gara?

"Io punto sempre su Cutrone. Fin dall'inizio ho avuto fiducia in lui e l'ho definito il nuovo Paolo Rossi. Penso sia giusto puntare su di lui anche per il futuro".

La Coppa Italia può essere uno spartiacque per giudicare la stagione del Milan?

"Credo che l'annata sia stata comunque positiva. E' stato trovato l'allenatore giusto, si è rivelato un ottimo tecnico dopo che praticamente nessuno ci credeva. E poi sono stati lanciati vari giovani che hanno dimostrato di poter stare nel gruppo".

Gattuso sarà insomma anche l'allenatore del futuro del Milan?

"Me lo auguro".