esclusiva Calori: "Gaucci disse che se non battevamo la Juve ci portava in ritiro in Cina"

vedi letture

Venti anni fa esatti la Lazio vinceva lo scudetto e ringraziava il gol di Calori al Curi con cui il Perugia sconfiggeva la Juve in una partita che era stata prima interrotta per pioggia e poi ripresa. A distanza di tanto tempo quel gol è rimasto ben impresso nella mente dei tifosi biancocelesti e non solo: "Fu una gara strana - racconta Calori intervenendo al TMW News - nel primo tempo finì 0-0 e in dieci minuti sembrò che ci fosse il diluvio universale. Venne giù tantissima acqua e poi ci fu la pausa di un'ora e un quarto tra primo e secondo tempo che credo non sia mai successa in un nessuna gara. Ma era una partia decisiva e si aspettò per vedere se si poteva riprendere. Il mio gol? Ci fu un cross di Rapajic, una respinta di Conte e io stoppai di petto e poi di interno collo la misi nell'angolino. Montero cercò di chiudere ma non fece in tempo. Fu un bel gol, per me il quinto di quella stagione".

Quale fu il suo stato d'animo dopo quella rete?

"Io sono nato juventino. Mio papà mi ha trasmesso questa passione. Ma quando sei in campo non stai a pensarci. Credo che comunque in quella giornata la Juve sbagliò 4-5 gol. Fu forse più una giornata storta da parte loro che una nostra grandissima prestazione".

Che cosa vi disse Gaucci?

"Ci disse prima del match che ci avrebbe guardato tutto il mondo e di fare la nostra gara. In effetti noi non avevamo molto da chiedere al campionato, eravamo già salvi. Potevamo giocare in serenità. In realtà poi ai giornalisti disse: 'Se non vincono li porto un mese in ritiro in Cina...'. Lui era lungimirante, era avanti (sorride, ndr). Era estroso e vulcanico anche nelle sue esternazioni".

Ora se il campionato riprende si prospetta un nuovo duello Juve-Lazio...

"Credo che in questo momento ci sia da pensare alla salute di tutti. Dire sì alla ripresa può comportare tante cose, mettere a repentaglio la salute dei giocatori che non sono super eroi o persone immuni a tutto. A volte si è erroneamente pensato così. Sono umani come tutti. Se riprende la serie A, la Lazio sta facendo campionato straordinario, la Juve ha qualcosa in più delle altre e l'Inter sta facedo una buona stagione. Ancora c'è margine".