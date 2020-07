esclusiva Cammarata: "Juve, Sarri deve restare. Diamogli tempo e si vedranno le sue idee"

Fabrizio Cammarata nel corso della sua carriera - nel periodo al Pescara - ha avuto Maurizio Sarri come allenatore. E ora in un momento così delicato, con la sfida di Champions col Lione alle porte, lo sostiene e lo elogia: "La Juve anche con Sarri ha rivinto lo scudetto - dice a TMW - si sapeva che era la favorita e ha confermato di essere superiore a tutte in Italia".

Sarri però non ha convinto sul piano del gioco. Lei che ne pensa?

"Sì ma il discorso è più ampio e non è facile con giocatori speciali come CR7 produrre lo stesso gioco che praticava a Napoli. In ogni caso ha fatto un gran lavoro e ora si prepara alla Champions e a mio parere ha possibilità per far bene".

C'è chi sostiene che la sfida col Lione possa essere decisiva per lui...

"Quando sei l'allenatore della Juve hai sempre grandi pressioni, peraltro tutti aspettano questa benedetta Champions. Ma credo che vada visto tutto il suo lavoro in generale. Per quanto riguarda la Champions in ogni caso sarà completamente diversa e in gare secche, la Juve può arrivare in fondo".

Ma la Juve potrebbe eventualmente abbandonare questo progetto?

"No, credo si debba dare tempo a Sarri, ha vinto lo scudetto e progressivamente potrebbe dimostrare ancora di più le sue idee di calcio".

Rispetto ai suoi tempi com'è adesso Sarri?

"Sono passati tanti anni ed è cambiato sicuramente. Ma già all'epoca era molto meticoloso e si vedeva che sarebbe andato lontano".