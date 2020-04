esclusiva Camolese: "La Lazio terrà botta fino alla fine. Toro, non me l'aspettavo"

vedi letture

La ripresa degli allenamenti e del campionato sono al centro di alcune riflessioni fatte con Giancarlo Camolese, allenatore, intervenuto oggi al TMW News: "Ci sarà da adattarsi al momento del ritorno in campo, sia per gli allenatori che per i giocatori. Come tempistiche dobbiamo aspettare una garanzia ulteriore per riprendere in sicurezza. I calciatori hanno comunque voglia di allenarsi e giocare dopo tanto tempo in casa. Non credo ci sarà da motivarli ma dovranno affrontare qualcosa di diverso, con tante partite ravvicinate. E' una situazione nuova, mai accaduta prima. Gli allenamenti? Tutti dovranno attenersi al protocollo ma servirà anche la fantasia dell'allenatore oltre alla capacità di portare tutti i giocatori in forma".

Cinque sostituzioni a partita: che pensa di questa idea?

"In Serie A avvantaggerebbero le squadre con rose più competitive. E poi non sempre gli allenatori le faranno. Si potrebbe provare. E' vero che come dice Fascetti con dieci cambi si rischia di perdere troppo tempo. Se in effetti avvengono uno per uno non va bene; magari bisognerebbe pensare a sostituzioni in cui entrano contemporaneamente 2-3 giocatori..."

La Lazio come la ritroveremo alla ripresa del campionato?

"E' una squadra che mi è sempre piaciuta, può battere chiunque. Le tante partite ravvicinate rappresentano un'incognita ma credo che la Lazio possa tenere botta fino in fondo".

E il Torino? Che è successo?

"Non mi aspettavo queste problematiche perchè i giocatori sono più o meno gli stessi della scorsa stagione quando il Toro aveva dimostrato di essere una squadra compatta e difficile da battere. Quest'anno ha perso solidità e ha trovato una serie di difficoltà, ora vedremo se alla ripresa saprà riprendersi o sarà ancora balbettante".