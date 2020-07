ESCLUSIVA TMW - Camolese: "Lazio solida, niente crolli. Toro sorpresa negativa della stagione"

esclusiva Camolese: "Lazio solida, niente crolli. Toro sorpresa negativa della stagione"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Giancarlo Camolese. Da ex laziale ha detto la sua sul periodo dei biancocelesti: "Ha avuto battute a vuoto, col Milan aveva assenze e credo che il ko con l'Atalnta abbia condizionato una squadra che sta facendo molto bene che aveva come primo obiettivo la Champions e come sogno lo scudetto".

La condizione atletica non è più quella di prima?

"Nella prima gara ha incontrato l'Atalanta che è in una condizione straripante, giocare contro di loro è difficilissimo per chiunque. Col Milan l'assenza di Immobile, il bomber, ha significato molto".

Rischio crollo per la Lazio?

"Non credo, il gruppo è solido. Continuerà a giocarsela, con tutti i problemi che le squadre stanno affrontando in questo periodo, da caldo agli infortuni".

E il suo Torino quanto rischia?

"E' la sorpresa in negativo della stagione, per la qualità dei giocatori che sono rimasti gli stessi dell'anno passato. Da inizio stagione non ha mai trovato un equilibrio difensivo che gli consentisse di non prendere in media tre gol a partita. Credo che non rischi però i punti bisogna farli. Ora contro il Brescia non potrà fallire".