ESCLUSIVA TMW - Campagnolo: “Roma competitiva ovunque. Ottimo DiFra"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

“Complimenti alla Roma, ha disputato un'ottima prestazione ieri a Londra”. Parole firmate da Andrea Campagnolo, ex portiere giallorosso che ha analizzato la gara dei capitolini contro il Chelsea attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “La Roma - ha detto - è stata in grado di offrire una grande prestazione, ora inizia a vedersi anche il gioco di mister Di Francesco. I calciatori iniziano ad assimilarlo, si vede la mano del mister. Magari non si riesce ancora ad avere continuità tra campionato e Champions, ma non è semplice anche perché c'è stato qualche infortunio di troppo. Ora serve trovare proprio la giusta continuità, quella giallorossa è una grande squadra. Anche contro il Napoli, la Roma ha pagato due o tre disattenzioni e gli azzurri ne hanno approfittato. La compagine capitolina non ha nemmeno demeritato sabato scorso all'Olimpico, magari il risultato è stato un po' bugiardo. Ma sul 3-3 di ieri c'è da guardare il bicchiere mezzo pieno, la Roma resta sempre una squadra forte e da battere. La rosa deve avere la convinzione di essere davvero competitiva”.

L'allenatore, intanto, sta facendo bene nei primi mesi alla guida della Roma. “Di Francesco ha dimostrato di avere grande idee di calcio e di essere un ottimo tecnico, credo che la società abbia preventivato che potesse esserci un inizio di ambientamento dell'allenatore ma anche di qualche calciatore. Tuttavia già ora si vede la forza della Roma, credo che Di Francesco possa costruire qualcosa di importante per il futuro. La società ha degli obiettivi a lungo termine, ma per me già adesso la Roma è una grande squadra. In Champions è in piena corsa per il passaggio del turno, in campionato tutto è ancora possibile. Ha tutte le carte in regola per tornare a lottare anche per il vertice della classifica”.

Cambiando argomento, si occupa delle giovanili del Cittadella. “Esatto, sono il preparatore dei portieri di tutte le squadre giovanili. Dai bambini fino alla squadra Primavera, sono contento del mio lavoro”.