“Ventura? Tratta quello che deve avere, punto. Ora c’è chi vuole attribuire a lui delle responsabilità che non sono soltanto sue ma anche dei dirigenti federali. E poi in campo ci vanno i giocatori”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Ora Ventura tratta la buonuscita.

“Ha ancora sette mesi di stipendio. C’è una bellissima istituzione che si chiama esonero. Le dimissioni sono un’esclusiva ammissione di responsabilità. Se si dimettessero anche gli altri allora capirei tutta questa polemica. Altrimenti ha ragione lui. Quando si è dimesso giustamente Abete lo ha fatto anche Prandelli, ma l’attuale presidente della Federazione non mi pare si sia dimesso”.

Per il ct alcune colpe anche sullo schieramento della squadra.

“Se i giocatori vogliono in campo fanno di testa loro. Mica tira in porta Ventura. La responsabilità è da attribuire di tutti. Non è tutta colpa di Ventura, che comunque ha le sue responsabilità”.

Come ripartire?

“Tabula rasa. Nel 2006 abbiamo sbagliato perché avremmo dovuto azzerare tutto e ricominciare da capo. Li abbiamo commesso uno dei più grandi errori della storia del calcio”.