ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Baldini? Potrebbe restare consulente di Pallotta"

© foto di Sara Bittarelli

Le dimissioni di Franco Baldini dal comitato esecutivo della Roma fanno discutere perché arrivano in un momento molto delicato dei giallorossi. Il motivo, riportato da Il Romanista, sarebbe da ricercare nelle anticipazioni dell'autobiografia di Francesco Totti (da domani in edicola, ndr) in cui l'ex Capitano cita un dialogo in cui lo stesso Baldini avrebbe rivelato al giocatore di essere stato lui a spingere per il suo ritiro dal calcio. Per commentare questa decisione abbiamo sentito l'avvocato Dario Canovi, che dall'alto della sua esperienza ha spiegato: "Premesso che è difficile dare un giudizio approfondito senza sapere come stanno davvero le cose, credo che quello di Baldini sia il gesto di una persona seria. C'era da aspettarselo", dice a Tuttomercatoweb.com. "Adesso occorre vedere che cosa significano queste dimissioni. Può dimettersi dal Comitato Esecutivo ma restare ad essere quel che è stato finora, ovvero il più stretto collaboratore e consigliere del presidente Pallotta. Se siginficano un reale allontanamento da Pallotta allora possono avere un effetto importante".

Baldini è stato influente anche sugli allenatori...

"Assolutamente sì. Molti hanno dato la responsabilità della scelta di Luis Enrique a Sabatini e invece so per certo che lo scelse Baldini. E fece bene perché poi i fatti gli hanno dato ragione. Ripeto, adesso occorrerà vedere se si tratta o meno di un atto formale".