ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Bernardeschi da Juve. Milan, ora va fatta una squadra"

© foto di Federico De Luca

Il mercato deve ancora entrare nel vivo, ma tra Fiorentina, Milan e Roma gli ultimi giorni non sono certo stati noiosi. Per fare un primo piccolo bilancio di quanto visto finora, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il noto procuratore Dario Canovi, che cura tra gli altri gli interessi del centrocampista del PSG Thiago Motta, fresco di rinnovo di contratto.

Canovi, il tema del giorno è il possibile approdo di Bernardeschi alla Juventus: lo reputa pronto per un salto così grande?

"Assolutamente sì. Sono convintissimo che Bernardeschi sia pronto per una squadra come la Juventus, la Germania che ha appena vinto la Confederations Cup con le riserve e l'Europeo Under 21 deve essere un esempio in tal senso. Non importa che siano giovani, la cosa che conta è che siano bravi. E Bernardeschi lo è sicuramente".

Non solo Bernardeschi, anche Kalinic e Borja Valero si apprestano a salutare Firenze. Come si spiega tutti questi mal di pancia?

"Mi meravigliano molto, Firenze di solito è una piazza ambita. Il club è sano, la città meravigliosa, la squadra competitiva. Il recente comunicato dei Della Valle non avrà giovato, ma non credo sia questa la causa scatenante".

Umore negativo pure a Roma, dove i tifosi hanno assistito a più uscite che entrate fino a questo momento.

"La partenza dei titolari della Roma può spaventare i tifosi, lo capisco. Sono dell'idea però che i giudizi sul mercato vadano dati alla fine. Monchi ha ancora due mesi per farli ricredere".

Sensazioni completamente differenti a Milano, sponda rossonera. La convince il nuovo corso di Fassone e Mirabelli?

"Il Milan ad oggi si è mosso con maggiore aggressività rispetto a tutte le altre, ma non so se stia facendo una squadra. Ha preso dei giocatori importanti, ora andrà trovata la giusta amalgama".

Chiosa sul suo assistito Thiago Motta, che ha appena rinnovato il contratto per un altro anno col PSG. Quali sono le sue sensazioni?

"Intanto è felicissimo di aver rinnovato, poi inizierà ad allenare. Il Paris Saint-Germain gli ha promesso un posto in panchina a livello giovanile a partire dal 2018/2019 e, sinceramente, non ho alcun dubbio sul suo futuro come tecnico. Voglio sbilanciarmi: Thiago Motta sarà uno degli allenatori top dei prossimi anni. Ha personalità, maturità e legge il calcio come solo i grandi sanno fare".