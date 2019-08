© foto di Sara Bittarelli

“Dzeko all’Inter? Per la Roma non è facile trovare un sostituto perché non credo che Icardi abbia voglia di andare in giallorosso. E poi l’Inter ha già Lautaro Martinez...”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi. “Roma oggi non è una piazza a cui aspirano tutti. Gente come Icardi che personalmente - sottolinea l’agente romano - preferisco a Lukaku credo abbia prospettive migliori. Lo scambio Dybala-Icardi? A meno che non intervengano i due presidenti la vedo complicata. Poi dipenderà da dove andrà Neymar visto che Dybala piace al PSG: se va al Barça, i blaugrana - conclude Canovi - hanno tanti calciatori da mettere sul piatto”.