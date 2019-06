© foto di Sara Bittarelli

Il telefono di Dario Canovi squilla ininterrottamente da ieri sera. È bastato un tweet di tale Luca Canovi (“Guardiola alla Juve”), che di professione farebbe il procuratore, ad innescare un meccanismo di telefonate e messaggi. “Ma Luca Canovi è un tuo parente?”, il tenore di tutte le domande poste all’avvocato Canovi, agente di lungo corso che a questo punto ci tiene a precisare attraverso TuttoMercatoWeb: “Non so chi sia Luca Canovi, non è un mio parente e non è riconducibile a me... lo dico per porre fine a questo giro di telefonate che mio malgrado mi vede protagonista da ieri sera”, dice Dario Canovi.

Chi allenerà la Juve?

“Secondo me andrà Sarri, è un allenatore che ha dimostrato anche di sapere vincere”.

Da Allegri a Sarri, un’inversione di tendenza anche sul piano del gioco.

“La finale di Champions è stata la prova che non si vince sempre con il bel gioco, il Liverpool ha avuto la fortuna di avere fischiato a favore un calcio di rigore all’inizio della partita e poi la partita si è messa sui binari giusti”.