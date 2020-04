esclusiva Canovi: "Giusto che i giocatori si riducano lo stipendio in modo volontario"

L'avvocato Dario Canovi è stato il pioniere della professione del procuratore sportivo. Dall'alto della sua esperienza, intervenendo al TMW News, si è espresso sul tema della riduzione degli stipendi e ha detto. "E' una questione molto importante, in un periodo come questo di grande crisi sanitaria ed economica. I giocatori della Juventus hanno accettato in modo molto intelligente la riduzione di una parte degli stipendi con un rinvio dell'incasso degli altri all'anno prossimo. Credo che il calcio debba muoversi su questa strada: i giocatori devono comprendere che è una crisi che sta colpendo tutto il mondo, non solo quello del calcio. Il pallone è parte integrante della vita quotidiana degli italiani e del mondo. Ritengo sia giusto che loro debbano accettare, anzi debbano farsi parte diligente ed essere loro stessi a ridursi lo stipendio in forma volontaria, senza bisogno di costrizioni o di leggi o di regolamenti nuovi. Anche in Spagna al Barcellona hanno fatto così, autoriducendosi in modo sensibile lo stipendio per consentire il pagamento degli stipendi agli impiegati e ai dipendenti del club catalano"

Passando al campionato, ritiene che a questo punto si possa riprendere la stagione?

"La vedo molto difficile e credo sarà quasi impossibile riuscire a finire questa annata con un titolo e stabilendo le retrocessioni. C'è la volontà di tornare a giocare da parte di quasi tutti, dei club, della Federazioni e delle Leghe. Ma sarà a mio avviso molto molto difficile".