ESCLUSIVA TMW - Canovi: "Un bene per tutti non far giocare De Vrij"

© foto di Federico De Luca

Stefan De Vrij ha deciso di non rinnovare il contratto con la Lazio e ha scelto di accettare la corte dell'Inter. Il destino, però, ha voluto che le due squadre si incontrassero per l'ultima sfida di campionato, decisiva per l'assegnazione dell'ultimo posto Champions. Tuttomercatoweb.com ha ascoltato in esclusiva il parere dell'agente Dario Canovi, in particolare sulla possibilità che il difensore olandese possa non essere schierato dal primo minuto a causa dell'accordo con i nerazzurri: "Credo che giustamente la Lazio pensi di non farlo giocare. È un problema di difficile soluzione, nel senso che il ragazzo non può avere la mente libera, perché sa che ogni minimo errore potrà essere interpretato in modo sbagliato. Della sua correttezza professionale sono più che certo, ma a volte le ipotesi sono più pericolose della realtà. In ogni caso, ogni decisione spetterà all'allenatore".

Un caso davvero particolare, perché anche dall'altra parte potrebbero esserci dei malumori.

"Potrebbe essere interpretato male anche dall'altra parte e questo potrebbe influire sull'accoglienza che gli riserveranno i tifosi dell'Inter: poniamo il caso che faccia un gol decisivo per la qualificazione in Champions della Lazio e contestualmente della mancata qualificazione dell'Inter, come la prenderebbero nella Milano nerazzurra?".

Cosa ne pensa della tempistica dell'operazione?

"È chiaro che non cambi molto l'annuncio ufficiale, perché si sapeva già da tempo che l'Inter fosse in trattativa con il giocatore e lo aveva comunicato alla Lazio. Il fatto che sia stato depositato subito il contratto non aggiunge o toglie nulla. Questo è senza dubbio un caso strano, lui fino a oggi è stato tra i migliori della formazione biancoceleste. Caso ha voluto che ci fosse una partita così decisiva all'ultima giornata e che ora la sua presenza sia considerata scomoda".